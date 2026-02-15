Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Rovaniemi sub-region
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Недвижимость возле озера

Коттеджи возле озера в Rovaniemi sub region, Финляндия

Рованиеми
4
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
На спокойных берегах озера Ольккаярви лежит этот любимый досуг, который предлагает идеальное…
$190,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Rovaniemi sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти