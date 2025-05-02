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Дома возле озера в Raahe sub region, Финляндия

Раахе
17
Сийкайоки
3
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,912
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Raahe sub region, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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