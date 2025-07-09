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Коммерческая недвижимость в Raahe sub region, Финляндия

Раахе
3
3 объекта найдено
Офис 372 м² в Раахе, Финляндия
Офис 372 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 372 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$33,990
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 108 м² в Раахе, Финляндия
Коммерческое помещение 108 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$291,139
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 153 м² в Раахе, Финляндия
Офис 153 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$411,099
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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