Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Porvoo sub-region
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Porvoo sub region, Финляндия

Порвоо
23
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$208,723
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Porvoo sub region

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Porvoo sub region, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти