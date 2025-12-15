Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Северная Лапландия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Районе Северная Лапландия, Финляндия

Соданкюля
3
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Инари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Инари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$465,368
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
