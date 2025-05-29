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Жильё в Петяйявеси, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Петяйявеси, Финляндия
Дом 4 комнаты
Петяйявеси, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$442,285
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Международное агентство недвижимости Habita
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