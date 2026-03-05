Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Oulu sub-region
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Oulu sub region, Финляндия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 94 м² в Oulu sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 94 м²
Oulu sub region, Финляндия
Площадь 94 м²
Этаж -1/5
Уникальная возможность! Всего в нескольких шагах от центра города на Исокату, универсальное …
$115,470
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
