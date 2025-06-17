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Коттеджи с террасой в Похьянмаа, Финляндия

Vaasa sub region
4
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Корсняс, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Корсняс, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$263,329
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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