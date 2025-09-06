Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Северном Саво, Финляндия

Kuopio sub region
18
Куопио
16
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$308,981
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
