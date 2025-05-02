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Коммерческая недвижимость в Северном Саво, Финляндия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 64 м² в Kuopio sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 64 м²
Kuopio sub region, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$199,696
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 4 721 м² в Kuopio sub region, Финляндия
Производство 4 721 м²
Kuopio sub region, Финляндия
Площадь 4 721 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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