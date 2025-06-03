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Жильё в Районе Центральная Карелия, Финляндия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Piimalahti, Финляндия
Вилла 8 комнат
Piimalahti, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Этаж 1/3
Villa Ruusula — это комплекс вилл, подходящий для постоянного проживания, отдыха и разнообра…
$783,848
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Параметры недвижимости в Районе Центральная Карелия, Финляндия

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