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Дома в Муураме, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Муураме, Финляндия
Дом 3 комнаты
Муураме, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$34,665
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Муураме, Финляндия
Дом 5 комнат
Муураме, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$335,817
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 3 комнаты в Муураме, Финляндия
Дом 3 комнаты
Муураме, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$34,665
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов