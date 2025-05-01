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Виллы с видом на море в Материковой Финляндии, Финляндия

Лапландия
8
Fell Lapland sub region
5
Киттиля
5
Sirkka
3
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Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
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$138,688
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Tullisilta, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tullisilta, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,439
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Терво, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Терво, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$33,398
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Каарниеми, Финляндия
Дом 5 комнат
Каарниеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$141,518
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,640
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$208,314
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Salonkyla, Финляндия
Дом 5 комнат
Salonkyla, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$449,616
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,689
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$243,411
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,047
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 комната
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$36,229
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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