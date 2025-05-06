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Дома в Loimaa sub region, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Тарвасйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,086
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Loimaa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Loimaa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,288
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Loimaa sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
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