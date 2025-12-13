Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Loimaa sub-region
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Loimaa sub region, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Maenpaa, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Maenpaa, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$145,110
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Loimaa sub region, Финляндия

