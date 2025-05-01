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Жильё в Лаппеэнранте, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/4
В этой комфортабельной квартире с видом на озеро, расположенной в 2 км от центра Лаппеенрант…
$515,568
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Параметры недвижимости в Лаппеэнранте, Финляндия

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