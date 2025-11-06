Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Kuopio sub-region
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Kuopio sub region, Финляндия

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Туусниеми, Финляндия
Вилла 5 комнат
Туусниеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Вилла в Литманиеми Куопио на просторном пляжном участке, подходящем для еще больших семей. Р…
$341,769
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 36 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Вилла 36 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 36
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 879 м²
Этаж 1/2
A total of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partly on the shore of…
$1,45 млн
