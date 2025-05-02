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Дома с террасой в Котке, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$282,056
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 9 комнат в Кинминтарано, Финляндия
Дом 9 комнат
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$201,952
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Котке, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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