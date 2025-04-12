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Жильё в Кийминки, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Кийминки, Финляндия
Дом 5 комнат
Кийминки, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,283
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов