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Дома с террасой в Канте-Хяме, Финляндия

Riihimaki sub region
9
Рийхимяки
6
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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$110,950
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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$123,404
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Корсгольм, Финляндия
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Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,011
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Etela Paippinen, Финляндия
Дом 3 комнаты
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Площадь 65 м²
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$220,768
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Терво, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Терво, Финляндия
Число комнат 2
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
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$33,398
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
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Дом 7 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
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$280,772
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Дом 5 комнат
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Параметры недвижимости в Канте-Хяме, Финляндия

с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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