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Дома с террасой в Ювяскюля, Финляндия

Vaajakoski
3
2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$281,264
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$514,937
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ювяскюля, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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