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Квартиры с террасой в Ювяскюля, Финляндия

Tikkakoski
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$144,413
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Tikkakoski, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Tikkakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$172,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Ювяскюля

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Ювяскюля, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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