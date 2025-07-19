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Долгосрочная аренда офисов в Jyvaskyla sub region, Финляндия

1 объект найдено
Офис 230 м² в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Офис 230 м²
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Площадь 230 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$939
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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