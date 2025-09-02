Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Йоэнсуу
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Районе Йоэнсуу, Финляндия

Йоэнсу
7
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/6
Вы ищете стабильные и качественные инвестиции в наиболее привлекательное место в городе? Asu…
$171,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/6
Вы ищете современный и качественный таунхаус в самом желательном месте в Йоэнсуу? Asunto Oy …
$245,427
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Районе Йоэнсуу

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Районе Йоэнсуу, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти