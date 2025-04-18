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Кафе и рестораны в Йоэнсу, Финляндия

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 3 805 м² в Niittylahti, Финляндия
Ресторан, кафе 3 805 м²
Niittylahti, Финляндия
Площадь 3 805 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,27 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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