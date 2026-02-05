Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Jamsa sub region, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Ямся, Финляндия
Дом 5 комнат
Ямся, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
$175,889
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 12 комнат в Sayryla, Финляндия
Вилла 12 комнат
Sayryla, Финляндия
Число комнат 12
Количество спален 9
Площадь 413 м²
Этаж 1/3
$1,60 млн
Параметры недвижимости в Jamsa sub region, Финляндия

