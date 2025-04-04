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Дома в Иматра, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Иматра, Финляндия
Дом 5 комнат
Иматра, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продаётся уютный дом с гектаром земли и лесом в собственности! 🌿🏡 Дом строился с душой, д…
$111,244
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов