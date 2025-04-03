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Жильё в Хямеэнлинна, Финляндия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Дом 8 комнат
Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$754,469
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Хямеэнлинна, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов