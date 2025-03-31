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Жильё в Акаа, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Дом 6 комнат
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,649
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Дом 2 комнаты
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$74,746
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 3 комнаты в Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Etelae-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Этот уютный и отремонтированный дом в спокойной сельской местности предлагает жилье с террас…
$107,245
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Параметры недвижимости в Акаа, Финляндия

Недорогая
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