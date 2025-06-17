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Квартиры с садом в Южном Синае, Египет

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Южный Синай, Египет
Квартира 2 комнаты
Южный Синай, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
О проекте: С видом на остров Тиран и кристально чистые воды Красного моря, Sunny Beach Reso…
$161,486
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Параметры недвижимости в Южном Синае, Египет

с террасой
с бассейном
Недорогая
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