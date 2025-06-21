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Квартиры с видом на море в Шарме эш Шейх, Египет

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Шарм эш Шейх, Египет
Квартира 3 спальни
Шарм эш Шейх, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
О проекте: Sunny Beach Resort — это роскошный жилой комплекс на пляже с видом на остров Тир…
$253,499
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Параметры недвижимости в Шарме эш Шейх, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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