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Многоуровневые квартиры около гольф-клуба в Красном Море, Египет

Хургада
3
Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
SOULFERYO DUPLEX SPACIOUS MAISONETTE POOL VIEW SAHL HASHEESH Просторный Дуплекс плошадью …
$247,374
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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