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Квартиры-студии с гаражом в Матрухе, Египет

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Мерса-Матрух, Египет
Студия 1 комната
Мерса-Матрух, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$95,257
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Параметры недвижимости в Матрухе, Египет

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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