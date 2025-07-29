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Продажа новостроек в Матрухе

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Многоквартирный жилой дом EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma
Многоквартирный жилой дом EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma
Mountainview Ras El Hekma, Египет
от
$212,119
Площадь 85–135 м²
3 объекта недвижимости 3
О проекте: Lyv от Caesar — это курортное сообщество площадью 206 акров в Рас-эль-Хекме, предлагающее вдохновлённую Средиземноморьем жизнь у моря. С 400 метрами пляжа, спокойной атмосферой и природной красотой — это идеальное место для отдыха, водных развлечений и семейного уединения. Осн…
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