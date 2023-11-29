Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. Сальседо
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Сальседо, Доминиканская Республика

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€254,404
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти