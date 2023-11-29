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Таунхаусы в La Altagracia, Доминиканская Республика

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€104,488
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€86,316
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€195,255
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в La Altagracia, Доминиканская Республика

рядом с пляжем
недорогая
элитная
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