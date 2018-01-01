Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года.
В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости.
Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.
Наша цель
Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей, поддержка репутации надежной, солидной и динамично развивающейся Компании, стремление занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.
Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье.
Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и открытости новому, преданности своему делу, заботы о каждом нашем покупателе и веры в то, что делая свою работу с любовью, мы создаем лучшее.
Обладая опытом и пониманием проектов, которые меняют стандарты, «Zeray» реализует жизненные проекты во многих различных областях с инновационной точки зрения. Принципы качества, чувство ответственности за окружающую среду и человеческую жизнь, а также понимание ценностей - одни из неизменных принципов «Zeray».
Наши основные принципы - создавать современные жилые помещения с новаторским подходом, чувством ответственности перед окружающей средой и человеческой жизнью.
отражать технологические достижения в бизнесе, придерживаясь трех принципов: безопасности, эстетики и экономии в строительном и инвестиционном бизнесе, чтобы гарантировать удовлетворенность клиентов с минимальными затратами, минимальной маржой прибыли и максимальным качеством, а также предлагать полный комплекс услуг. услуги предприятия, инвестирования и разработки проектов.
НАШ ВЗГЛЯД:
быть самым надежным именем в сфере недвижимости во всем мире,
чтобы улучшить наши успехи и опыт, применяя принципы постоянного прогресса, и занять место среди ведущих компаний на мировом рынке недвижимости и инвестиций.