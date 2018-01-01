Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года. В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости. Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.

Наша цель

Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей, поддержка репутации надежной, солидной и динамично развивающейся Компании, стремление занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.