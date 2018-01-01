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Serdar Uygun construction-investment

Турция, Şekerhane Mh.Atatürk Blv.Köseoğlu işhanı No 1 ALANYA/ANTALYA
;
Serdar Uygun construction-investment
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2005
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.serdaruyguninsaat.com
Наши агенты в Турции
Яна Ушаридзе
Яна Ушаридзе
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Наша цель

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НАШ ВЗГЛЯД:

быть самым надежным именем в сфере недвижимости во всем мире,

чтобы улучшить наши успехи и опыт, применяя принципы постоянного прогресса, и занять место среди ведущих компаний на мировом рынке недвижимости и инвестиций.

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