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Продажа новостроек в Катаре

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Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
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Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Al Rayyan, Катар
от
$567,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
The northern island of Qetaifan is a seafront for dreaming and relaxing. Luxurious private beach clubs, beaches, clubhouses, first-class boating facilities, boutiques, a water park and a living garden, to name just a few of the island's services. Les Vagues is an elegant building with 1, 2 …
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Полезные материалы по покупке новостроек в Катаре

Жизнь в Катаре: отношение к женщинам, цены и безопасность
Жизнь в Катаре: отношение к женщинам, цены и безопасность

Часто задаваемые вопросы о новостройках Катара

Какими плюсами обладают новостройки Катара?

Всё новое жильё в этой стране отличается превосходными техническими характеристиками, а его внешний вид и планировка соответствуют современным стандартам.
К другим плюсам относятся:
  • месторасположение на побережье;
  • возможность оформления ипотеки на срок до 25 лет;
  • инвестиционная привлекательность.

В каких районах чаще всего покупают жилые комплексы в Катаре?

Иностранные граждане могут покупать недвижимость только в 9 специальных зонах. Наиболее популярными из них являются районы Дохи: Аль-Касар, Джебель, Аль-Дафна, Pearl-Qatar, а также Аль-Райян и недавно построенный город Лусаил.

Какие документы должен собрать иностранец, желающий приобрести недвижимость в Катаре от застройщика?

Покупатели недвижимости — иностранные граждане обязаны продемонстрировать только заграничный паспорт.

Сколько в среднем стоит 1 кв.м в катарских новостройках?

Средняя стоимость новой недвижимости — 3800-4000 евро за кв.м. Стоимость квадратного метра в в студиях и апартаментах несколько ниже, в домах и виллах — выше.
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