Полезные материалы по покупке новостроек в Катаре
Часто задаваемые вопросы о новостройках Катара
Какими плюсами обладают новостройки Катара?
Всё новое жильё в этой стране отличается превосходными техническими характеристиками, а его внешний вид и планировка соответствуют современным стандартам.
К другим плюсам относятся:
К другим плюсам относятся:
- месторасположение на побережье;
- возможность оформления ипотеки на срок до 25 лет;
- инвестиционная привлекательность.
В каких районах чаще всего покупают жилые комплексы в Катаре?
Иностранные граждане могут покупать недвижимость только в 9 специальных зонах. Наиболее популярными из них являются районы Дохи: Аль-Касар, Джебель, Аль-Дафна, Pearl-Qatar, а также Аль-Райян и недавно построенный город Лусаил.
Какие документы должен собрать иностранец, желающий приобрести недвижимость в Катаре от застройщика?
Покупатели недвижимости — иностранные граждане обязаны продемонстрировать только заграничный паспорт.
Сколько в среднем стоит 1 кв.м в катарских новостройках?
Средняя стоимость новой недвижимости — 3800-4000 евро за кв.м. Стоимость квадратного метра в в студиях и апартаментах несколько ниже, в домах и виллах — выше.