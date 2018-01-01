Фергана, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта. Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж. Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.