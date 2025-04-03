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Жильё в Нимбурк, Чехия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Нимбурк, Чехия
Квартира 2 комнаты
Нимбурк, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
квартира 2+1 50м2 на 9 этаже панельного дома + подвальное помещение Автобусная остановка нах…
$121,601
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Квартира 2 комнаты в Нимбурк, Чехия
Квартира 2 комнаты
Нимбурк, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
1 + кк недалеко от центрального железнодорожного вокзала в Нимбурке. Квартира расположена на…
$121,629
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в Нимбурк, Чехия
Квартира 2 комнаты
Нимбурк, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
1+кк квартира общей площадью 26,97 м2, которая находится на 1 этаже кирпичного дома, по адре…
$105,128
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов