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Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр

Nea Dhimmata, Кипр
от
€759,000
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17
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О комплексе

Предлагаются современные виллы с большими верандами, панорамным видом на море, бассейном 8 х 4 м, садом, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 100 метрах от пляжа и менее чем в 300 метрах от порта Помоса.

Местонахождение новостройки
Nea Dhimmata, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр
Nea Dhimmata, Кипр
от
€759,000
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