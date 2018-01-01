Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр

Предлагаются квартиры с большими балконами и живописными видами на море и горы, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает ухоженным садом, открытым бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - август 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Домофон
Паркет
Солнечные панели
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, центром города, автомагистралью и гаванью.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами.
Резиденция располагает зеленой зоной.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухня
Мраморная лестница
Алюминиевые окна
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки акустической системы
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 55 км
Пляж - 450 метров
Магазины - 400 метров
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и садами на крыше с живописным видом.
Четыре смежные виллы имеют общий бассейн.
Преимущества
Недвижимость подходит для ускоренного получения вида на жительство.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре прибрежного района Пейя, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркеты, аптеки, рестораны и бары, медицинские центры, частные и муниципальные школы, стадион, фитнес-центр, и всего в трех минутах езды от знаменитых песчаных пляжей Корал-Бэй.