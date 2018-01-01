Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр

Пейя, Кипр

от €450,000

Предлагаются виллы с собственными бассейнами и садами на крыше с живописным видом. Четыре смежные виллы имеют общий бассейн. Преимущества Недвижимость подходит для ускоренного получения вида на жительство. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре прибрежного района Пейя, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркеты, аптеки, рестораны и бары, медицинские центры, частные и муниципальные школы, стадион, фитнес-центр, и всего в трех минутах езды от знаменитых песчаных пляжей Корал-Бэй.