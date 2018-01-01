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Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€462,000
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8
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О комплексе

Предлагаются виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, садами на крыше, парковочными местами, беседками.

Земельные участки - от 390 м2 до 807 м2.

Удобства и оснащение в доме
  • Камин
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Плиточный пол
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пригороде Лимассола.

  • Пляж - 10 минут
  • Гавань - 10 минут
  • Автомагистраль - 5 минут
  • Аэропорт - 25 минут
  • Торговые центры - 10 минут
  • Поле для гольфа - 35 минут
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€462,000
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