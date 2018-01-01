Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр

Предлагаются апартаменты и пентхаусы в резиденции с парковкой.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 6 минут
Отель - 10 минут
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа.
Поле для гольфа - 5 минут
Гавань - 12 минут
Пляжи - 15 минут
Центр города Пафос - 12 минут
Порт и набережная - 18 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 22 минуты
Проект реновации располагает обеденной зоной с панорамным видом на море, зонами отдыха, открытым бассейном, баром, ухоженными садами.
Окончание реновации - июнь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом центральном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага.