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Новая резиденция в престижном районе, недалеко от пляжей, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€175,000
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22
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О комплексе

Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.

Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.

Окончание строительства - осень 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция в престижном районе, недалеко от пляжей, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€175,000
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