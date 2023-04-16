Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания

Купить коммерческую недвижимость в Великобритании

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Англия, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Англия, Великобритания
1 Количество комнат 25 м²
€ 142,800
Великобритания Англия Предложение для инвесторов Номер в доме для…
Коммерческая 3 комнатыв Шотландия, Великобритания
Коммерческая 3 комнаты
Шотландия, Великобритания
3 Количество комнат
€ 141,600
Великобритания Шотландия побережье озера Лох-Несс Туристические дома (8…
Коммерческая 1 комнатав Англия, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Англия, Великобритания
1 Количество комнат 25 м²
€ 113,050
Великобритания Англия, графство Кент Предложение для инвесторов Н…
Коммерческая 1 комнатав Ливерпуль, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
1 Количество комнат 25 м²
€ 136,850
Великобритания Англия, г. Ливерпуль Предложение для инвесторов Апарта…
Коммерческая 1 комнатав Ливерпуль, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
1 Количество комнат 25 м²
€ 101,150
Великобритания Англия, г. Ливерпуль Предложение для инвесторов Но…
Коммерческаяв Большой Лондон, Великобритания
Коммерческая
Большой Лондон, Великобритания
€ 3,477,000
 Великобритания г.Лондон Ночной клуб в центре Лондона П…
Коммерческаяв Англия, Великобритания
Коммерческая
Англия, Великобритания
€ 153,967
Великобритания Англия г. Манчестер &nbsp; Апартаменты с доходом &…
Коммерческаяв Бирмингем, Великобритания
Коммерческая
Бирмингем, Великобритания
10 м² Количество этажей 2
€ 67,387
Палата в Пансионате полного медицинского обслуживания для пациентов с деменцией, г. Бирминге…

Параметры недвижимости в Великобритании

недорогая
элитное

Недвижимость в Великобритании

Стать частью Соединенного Королевства сегодня мечтают многие. Поселиться в стране Битлз и красных телефонных будок, купить квартиру в Кембридже, пообщаться с принцем Гарри и его очаровательной супругой — все это возможно. Но как купить недвижимость в Великобритании на выгодных для себя условиях? Попытаемся рассказать подробнее.

Великобритания состоит из...

Для начала небольшой географический ликбез. Итак, Великобритания состоит из Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, а также нескольких островов, принадлежащих Короне. Эта страна является ярым приверженцем традиций демократии, финансовым и политическим лидером на карте Европы.

Покупка недвижимости в Англии

Первоначально почти все приезжие пытаются закрепиться в Лондоне. Именно отсюда россияне и выходцы из других стран начинают поиски жилья. Английская столица — это модные общественные пространства, скверы, пабы, офисы международных компаний и чрезвычайно дорогая недвижимость. Обычные городские квартиры в Лондоне будут стоить как старинный особняк где-нибудь в Подмосковье. Стоимость скромной квартиры в столице будет начинаться от 500 тысяч евро. Из хороших новостей отметим то, что английская недвижимость постоянно дорожает, а значит, инвестиции в нее всегда будут выгодными. Да, и не забываем, что в Королевстве собственная валюта — фунты.

Если брать нижнюю ценовую планку, то купить недвижимость в Великобритании можно на сумму от 150 тысяч евро. Именно столько будут стоить простенькие коттеджи где-то в провинции.

Цены на элитную недвижимость

Самая дорогая недвижимость в стране сосредоточена в таких городах, как Лондон, Кембридж и Оксфорд. Так, элитные апартаменты в Кембридже будут стоить в районе 1-2 миллионов евро. В другом регионе за эти деньги вы сможете приобрести целый замок или с десяток бунгало у моря.

Действительно, купить дом в Англии дешево — задача сложная, но вполне возможная. Несмотря на то, что Британские острова — это высокие налоги, здесь есть возможность взять ипотеку под небольшие проценты.

Realting.com
Перейти