ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Черногория
Other
Коммерческая недвижимость в Черногории
коммерческая недвижимость
966
рестораны
50
отели
458
офисы
23
доходные дома
64
инвестиционная недвижимость
45
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 14 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бар, Черногория
14
850 м²
4
Вилла с 14 апартаментами и видом на море в Баре! От моря всего 700 метра по ровной местност…
€1,66 млн
Рекомендовать
Отель 38 спален с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
38
25
2 500 м²
Горячее предложение! Продажа отеля в Черногории. Если Вы хотите выгодно купить отель в Черн…
€2,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Будва, Черногория
95 м²
1
К4-154. Коммерческое помещение в торговом центре в БудвеПродается коммерческое помещение в н…
€838,505
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
6
5
500 м²
3
К4-150 . Красивая вилла с апартаментами в БульярикеПродается красивая вилла с апартаментами …
€468,891
Рекомендовать
Коммерческая
Черногория
Код объекта - 2.26.18.2582Участок земли на первой береговой линии в Луштице. Площадь участка…
€1,79 млн
Рекомендовать
Отель 17 спален с мебелью, новое здание, с видом на море
Будва, Черногория
17
16
460 м²
В отеле 15 самостоятельных апартаментов и 3-комнатная квартира Общая площадь 460 кв.м Пл…
€290,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Черногория
1
40 м²
Код объекта - 1.30.2.7351Уютная студия в Бечичи с видом на море.Квартира полностью оборудова…
€103,803
Рекомендовать
Коммерческая с террасой
Черногория
46 м²
Код объекта - 1.30.730.8056Продается студия в новом доме в 50 м от моря в Будве.Площадь – 46…
€134,154
Рекомендовать
Инвестиционная с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
41 м²
€54,607
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория
339 м²
Здание расположено на участке площадью 457 м2, а мини-отель площадью 339 м2 с бассейном. До …
€684,994
Рекомендовать
Отель с кондиционером, с террасой
Сутоморе, Черногория
715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
€1,90 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория
616 м²
Коммерческое помещение в Радановичи, Котор. Коммерческое помещение площадью 616 кв.м располо…
€843,833
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL