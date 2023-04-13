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Купить отель в Община Котор, Черногория

Котор
7
Прчань
7
Пераст
5
Доброта
2
Рисан
2
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28 объектов найдено
Отельв Morinj, Черногория
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Отель 9 комнатв Котор, Черногория
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Отель 8 спаленв Столив, Черногория
Отель 8 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 440 м²
€ 1,650,000
Дом расположен в Которском заливе, в месте под названием Марков Врт, рядом с отелем Blue Bay…
Отельв Столив, Черногория
Отель
Столив, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Отель в Столиве ( Которский Залив, Черногория ) Построен в 2006 г. Отремонтирован и юсоверше…
Отель 7 спаленв Котор, Черногория
Отель 7 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 950,000
NUM 818 Мини-отель на продажу в районе Ораховац, в Которском заливе. Объект площадью 400 м2…
Отель 8 спаленв Котор, Черногория
Отель 8 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 630,000
NUM 1972 Вилла расположена на побережье Которского залива, в районе Доброта, в двух километ…
Отель 28 спаленв Котор, Черногория
Отель 28 спален
Котор, Черногория
1 630 м²
Цена по запросу
NUM 2348 Отель на продажу расположен на линии фронта в Столиве, Боко-Которская бухта. Площад…
Отель 7 спаленв Котор, Черногория
Отель 7 спален
Котор, Черногория
160 м²
€ 1,500,000
NUM 2687 Трехэтажный мини-отель продается в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей…
Отель 4 спальнив Прчань, Черногория
Отель 4 спальни
Прчань, Черногория
379 м²
€ 285,000
NUM 4043 Продается дом в Пркандже, недалеко от моря. Площадь дома составляет 150 м2, а площ…
Отель 11 спаленв Пераст, Черногория
Отель 11 спален
Пераст, Черногория
1 000 м²
€ 4,400,000
NUM 4361 Продается отель в небольшом барочном городке Пераст, который находится под защитой…
Отельв Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
670 м²
€ 1,500,000
K4-009. Апарт-отель в ПрканджеПродажа красивой виллы. & NBSP; Эта великолепная вилла располо…
Отельв Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
1 630 м²
€ 3,800,000
К2-004. Отель в СтоливеКомфортабельный отель с рестораном в эксклюзивном месте на берегу Кот…
Отель 11 спаленв Котор, Черногория
Отель 11 спален
Котор, Черногория
1 000 м²
€ 4,400,000
Продается отель, расположенный в маленьком городке Пераст в стиле барокко, который находится…
Отель 26 спаленв Столив, Черногория
Отель 26 спален
Столив, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Код объекта - 1.26.17.10316Отель в Столиве (Которский залив, Черногория) * Построен в 2006 г…
Отель 6 комнатв Муо, Черногория
Отель 6 комнат
Муо, Черногория
6 Количество комнат 380 м² Количество этажей 3
€ 500,000
К продаже предлагается апарт-отель в Которе, площадью 380 м2. Отель состоит из 4 апартаменто…
Отель 6 спаленв Муо, Черногория
Отель 6 спален
Муо, Черногория
380 м²
Цена по запросу
Отель 5 спаленв Прчань, Черногория
Отель 5 спален
Прчань, Черногория
400 м²
€ 1,600,000
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в з…
Отель 34 спальнив Пераст, Черногория
Отель 34 спальни
Пераст, Черногория
969 м²
€ 3,900,000
Бутик-отель в г. Пераст - действующий гостиничный комплекс с 11 апартаментами высокого у…
Отельв Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это…
Отель 10 комнатв Котор, Черногория
Отель 10 комнат
Котор, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 1,350,000
Отличное инвестиционное предложение! Продаётся мини отель с рестораном, недалеко от Старого …
Отель 10 комнатв Доброта, Черногория
Отель 10 комнат
Доброта, Черногория
10 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 2,800,000
Роскошный бутик-отель расположен на первой линии моря в Доброте и предлагает частную пляжную…
Отель 18 комнатв Рисан, Черногория
Отель 18 комнат
Рисан, Черногория
18 Количество комнат 798 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Мини-отель, находится на побережье Которского залива в древнейшем небольшом городе Рисан с р…
Отель 15 комнатв Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…
Отель 3 спальнив Община Котор, Черногория
Отель 3 спальни
Община Котор, Черногория
180 м²
€ 850,000
Код объекта - 1.26.17.7551Хостел на 30 человек Старом Городе Котора.Состоит из 4 этажей с вн…
Отель 5 спаленв Община Котор, Черногория
Отель 5 спален
Община Котор, Черногория
382 м²
€ 800,000
Код объекта - 1.26.17.7553Мини-отель на 5 апартаментов на второй линии в старинном каменном …
Отель 7 спаленв Доброта, Черногория
Отель 7 спален
Доброта, Черногория
3 ванных комнат 174 м²
€ 1,500,000
Продается трехэтажный мини-отель в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей площадью …
Отель 28 спаленв Столив, Черногория
Отель 28 спален
Столив, Черногория
28 ванных комнат 1 630 м²
€ 4,095,000
Продается отель в Столиве , Боко-Которская Бухта. Площадь отеля 1630 м2 + 1000 м2 парковой з…
Отель 19 спаленв Община Котор, Черногория
Отель 19 спален
Община Котор, Черногория
1 000 м²
€ 1,370,000
Код объекта - 1.26.17.5646 Отель 1000 м2 на 19 апартманов различной величины./ от студии…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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