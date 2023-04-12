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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
Купить коммерческую недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия
Захоньский яраш
6
Вашарошнамень
5
Озд
5
Эгер
5
Bajai jaras
4
Berettyoujfalui jaras
4
Jaszapati jaras
4
Кишварда
4
Ясапати
4
Csongradi jaras
3
Derecskei jaras
3
Hatvani jaras
3
Kiskunfelegyhazi jaras
3
Nagykalloi jaras
3
Nyiradonyi jaras
3
Nyirbatori jaras
3
Szerencsi jaras
3
Toeroekszentmiklosi jaras
3
Tokaji jaras
3
Мишкольц
3
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317 объектов найдено
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Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
47 м²
€ 9,309
Коммерческая
Лацачеке, Венгрия
165 м²
€ 44,949
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 263,312
Коммерческая
Хатван, Венгрия
366 м²
€ 372,095
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
108 м²
€ 66,466
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
16 м²
€ 17,288
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
57 м²
€ 185,382
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
1 194 м²
€ 558,541
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
463 м²
€ 119,687
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 829 м²
€ 1,857,814
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
738 м²
€ 518,645
Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
256 м²
€ 156,923
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
12 м²
€ 16,756
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
100 м²
€ 319,166
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
80 м²
€ 66,493
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
97 м²
€ 231,156
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 585,138
Коммерческая
Окань, Венгрия
117 м²
€ 35,880
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
300 м²
€ 219,693
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,063,888
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
19 м²
€ 47,582
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 609,076
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 265,972
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
450 м²
€ 404,277
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
16 м²
€ 21,012
Коммерческая
Хайдусоват, Венгрия
60 м²
€ 31,651
Коммерческая
Ходмезёвашархей, Венгрия
300 м²
€ 212,512
Коммерческая
Захонь, Венгрия
1 400 м²
€ 1,037,291
Коммерческая
Тисауйварош, Венгрия
1 500 м²
€ 3,165,066
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
108 м²
€ 106,389
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Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия
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