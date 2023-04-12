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Купить коммерческую недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия

Захоньский яраш
6
Вашарошнамень
5
Озд
5
Эгер
5
Bajai jaras
4
Berettyoujfalui jaras
4
Jaszapati jaras
4
Кишварда
4
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317 объектов найдено
Коммерческаяв Мадьяркоморог, Венгрия
Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
47 м²
€ 9,309
Коммерческаяв Лацачеке, Венгрия
Коммерческая
Лацачеке, Венгрия
165 м²
€ 44,949
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 263,312
Коммерческаяв Хатван, Венгрия
Коммерческая
Хатван, Венгрия
366 м²
€ 372,095
Коммерческаяв Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
108 м²
€ 66,466
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
16 м²
€ 17,288
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
57 м²
€ 185,382
Коммерческаяв Теглаш, Венгрия
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
1 194 м²
€ 558,541
Коммерческаяв Oermenyes, Венгрия
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
463 м²
€ 119,687
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 829 м²
€ 1,857,814
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
738 м²
€ 518,645
Коммерческаяв Тисафюред, Венгрия
Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
256 м²
€ 156,923
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
12 м²
€ 16,756
Коммерческаяв Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
100 м²
€ 319,166
Коммерческаяв Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
80 м²
€ 66,493
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
97 м²
€ 231,156
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 585,138
Коммерческаяв Окань, Венгрия
Коммерческая
Окань, Венгрия
117 м²
€ 35,880
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
300 м²
€ 219,693
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,063,888
Коммерческаяв Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
19 м²
€ 47,582
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 609,076
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 265,972
Коммерческаяв Бюксенткерест, Венгрия
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
450 м²
€ 404,277
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
16 м²
€ 21,012
Коммерческаяв Хайдусоват, Венгрия
Коммерческая
Хайдусоват, Венгрия
60 м²
€ 31,651
Коммерческаяв Ходмезёвашархей, Венгрия
Коммерческая
Ходмезёвашархей, Венгрия
300 м²
€ 212,512
Коммерческаяв Захонь, Венгрия
Коммерческая
Захонь, Венгрия
1 400 м²
€ 1,037,291
Коммерческаяв Тисауйварош, Венгрия
Коммерческая
Тисауйварош, Венгрия
1 500 м²
€ 3,165,066
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
108 м²
€ 106,389

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

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