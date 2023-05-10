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Продажа офисных помещений в Уусимаа, Финляндия

Helsinki sub-region
5
Хельсинки
4
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5 объектов найдено
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
€ 116,500
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
€ 465,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/2
€ 2,160,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 125 м²
Этаж 1/4
€ 245,000
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
€ 1,195,000
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