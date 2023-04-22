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Коммерческая недвижимость в Raahen seutukunta, Финляндия

Pattijoki
1
Раахе
1
6 объектов найдено
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
2 000 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Магазин в Saloinen, Финляндия
Магазин
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…
Коммерческая в Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
80 м² 1/3 Этаж
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая в Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
187 м² 1/3 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Saloinen, Финляндия
Офис
Saloinen, Финляндия
153 м² 1/1 Этаж
€ 381,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая в Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
108 м² 1/1 Этаж
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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