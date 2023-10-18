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Коммерческая недвижимость в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

Торнио
3
4 объекта найдено
Ресторан, кафе в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€15,000
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 426 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€80,000

Типы недвижимости в Kemi-Tornion seutukunta

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